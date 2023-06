CSEM : un projet européen de panneaux solaires veut faire de l’ombre à l’Asie

Le panneau d’Hiperion, plus efficace, est utile quand la surface est restreinte et les besoins en puissance élevés, explique Jacques Levrat. « On voit deux applications. Mettre les panneaux sur des immeubles de plus de trois étages, car à partir de trois étages, la production des panneaux classiques sur le toit ne suffit plus à alimenter tout l’immeuble. Ou sur les bornes de recharge des voitures électriques, où il faut aussi beaucoup de puissance ».

La technologie qui permet de suivre le soleil a déjà pu être utilisée par la start-up Insolight, collaborant avec Hiperion, dans l’agrivoltaïsme. Des panneaux solaires posés au-dessus des plantes renvoient à choix le soleil vers les plantes quand elles en ont besoin et vers le panneau le reste du temps.