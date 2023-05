Ambiance délétère au Locle : Cédric Dupraz se voit retirer certains services

Rocade en perspective au Conseil communal du Locle. Dès le 1er juin, Cédric Dupraz ne gèrera plus le dicastère de l’Urbanisme, de la mobilité et de l’agglomération. D’importantes divergences de vue entre le conseiller communal et ses collaborateurs ont altéré notablement l’ambiance de travail, selon un communiqué paru mardi. Selon une analyse de l’exécutif, des problèmes de communication et de management sont au cœur du problème.

Pour tenter de retrouver de la sérénité, le Conseil communal, « avec le plein accord de la part de Cédric Dupraz », a décidé de remettre ces différents services aux mains de Philippe Rouault, actuellement à la tête du Dicastère des affaires sociales, de la culture et de la santé. L’élu vert conservera le Service de la santé, tandis que le popiste se chargera du tourisme, des jumelages et de l’exo-musée, en plus des affaires sociales et de la culture. Cédric Dupraz restera en revanche président de la Mère commune jusqu’à fin juin.

Un suivi, ainsi qu’une aide au management seront par ailleurs mis en place pour les deux conseillers communaux. /comm-sbe