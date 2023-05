Neuchâtel a préféré des mesures compensatoires

Les députés neuchâtelois, de tous bords politiques, ont demandé mercredi des explications sur le nouvel horaire des CFF 2025. Le Conseil d'Etat a expliqué que le canton avait été ultraminorisé et qu'il a préféré des mesures compensatoires.

Le gouvernement « a défendu à tous niveaux les intérêts de Neuchâtel et de l'Arc jurassien », a expliqué Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge des transports. Les sous-investissements des infrastructures romandes nécessitent des travaux et le nouvel horaire est un compromis entre exploitation et mise à niveau.

Neuchâtel partage les préoccupations des villes, des entreprises et de la population, mais s'est retrouvé ultraminorisé par rapport aux autres cantons et aux CFF. « Nous avons choisi une position exigeante mais solidaire pour la Suisse romande, en évitant une position trop rigide, qui aurait pu provoquer des dégâts collatéraux », a ajouté Laurent Favre.

Le canton avait déjà refusé la première mouture de l'horaire 2024 très péjorant pour Neuchâtel et l'Arc jurassien. Plutôt qu'une opposition frontale pour 2025, le canton a préféré des mesures compensatoires, comme des ICN pour Genève aux heures de pointe et le maintien d'une cadence à la demi-heure pour Lausanne en 2035, à l'issue des travaux. Le doublement de la cadence pour Lausanne et Fribourg depuis Neuchâtel fait partie des améliorations pour 2025.





« Coup de massue »

A contrario, à part quelques liaisons aux heures de pointe, il n'y aura plus de ligne directe en Bienne et Genève-Aéroport en 2025. Certains parcours demanderont davantage de temps et l'attente en gare de Neuchâtel augmentera pour certaines correspondances.

« Ce nouvel horaire est un coup de massue pour la population, qui va déjà subir une hausse du prix des billets », a déclaré la socialiste Sarah Fuchs-Rota, dans une interpellation urgente soutenue par tous les partis politiques. L'échéance de dix ans des travaux « sera sûrement plus longue et rendra plus difficile le report modal », a-t-elle ajouté. /ats