Loi sur le handicap : les gares neuchâteloises dernières de Suisse

Ces adaptations nécessitent parfois de lourds travaux dans les gares, mais doivent permettre à tout un chacun d’accéder de manière autonome et spontanée aux transports publics. Cette mesure ne bénéficie d’ailleurs pas seulement aux personnes en situation de handicap. Un quai plus accessible est aussi pratique pour une famille avec poussette, une personne blessée en béquilles ou encore les personnes âgées.





TransN rattrape son retard

Les responsables des adaptations des gares sont les entreprises ferroviaires. À Neuchâtel, la majorité des gares sont possédées par deux acteurs : TransN (32 arrêts sur 61) et les CFF (25 arrêts sur 61). BLS et les Chemins de fers du Jura en possèdent deux chacun.

Pour TransN, Aline Odot, sa responsable communication, explique : « La situation est regrettable et ne correspond pas à notre volonté. On est parti de très loin à la création de l’entreprise en 2012, avec un gros retard à l’infrastructure ferroviaire et des sous-investissements dans les années 2000. (…) Aujourd’hui, on a six chefs de projets hautement qualifiés qui s’occupent de l’adaptation de notre infrastructure ».