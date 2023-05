Vers davantage de toilettes non genrées

Eviter les distinctions de genre dans les lieux d'aisance. Le Grand Conseil neuchâtelois a adopté mardi une recommandation qui appelle le Conseil d'Etat à favoriser les toilettes non genrées dans les bâtiments à usage public qui font partie du patrimoine de l'Etat. Cette proposition émane des rangs socialistes mais a été élargie par un amendement vert'libéral. La version finale du texte entend favoriser des WC sans distinction de genre, ouverts aux personnes à mobilité réduite et permettant également aux parents, pères et mères, d'accéder aux tables à langer.





Pour des toilettes plus inclusives

Pour la députée vert'libérale Brigitte Leitenberg, il s'agit de ne pas limiter la réflexion à l'inclusion de la communauté LGBTIQA+, principalement visée par la recommandation socialiste. S'il dit partager ces préoccupations, le conseiller d'Etat Laurent Kurth estime toutefois qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette démarche pour maintenir aussi le sentiment de sécurité que peuvent offrir des toilettes attribuées à un seul sexe. /sbe