Feu vert à un crédit de plus de 22 millions de francs pour les routes

Le financement de l'entretien des routes est ficelé. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté à une très large majorité (95 voix pour et 5 abstentions) mardi de débloquer une enveloppe de 22'685'200 francs pour assurer l'entretien du réseau routier jusqu'en 2025. De ce montant, il faut déduire 1'749'000 francs de participations fédérales. Il y a un an, le législatif avait renvoyé ce dossier en commission, tout en acceptant de débloquer un premier montant de 11 millions de francs. Les groupes socialiste et vert'libéral estimaient que les crédits routiers étaient particulièrement importants face à ceux alloués au plan climat, appelant ainsi le Conseil d'Etat à livrer une vision plus globale de toutes les mobilités.





Des montants aussi pour la mobilité douce et la lutte contre le bruit routier

La nouvelle mouture du rapport indique que 5,5 millions de francs seront alloués à la mobilité douce. Par ailleurs, 7,5 millions de francs seront utilisés pour lutter contre le bruit routier. La députée verte Cloé Dutoit a salué mardi le fait que la moitié du crédit serve à des causes durables. Le réseau routier cantonal se compose de 375 km de routes. Pour un entretien à l'identique, il faudrait investir chaque année 8,2 millions de francs, selon le rapport. Avec ce crédit, ce sont 3,7 millions de francs qui seront alloués annuellement au maintien du réseau. /sbe