Denis de la Reussille remet les clés de son bureau

Cette fin de semaine a une saveur particulière pour Denis de la Reussille. L’élu popiste s’apprête à quitter ses fonctions de conseiller communal au Locle, qu’il assure depuis 26 ans. Ce dimanche 30 avril constitue le dernier jour officiel de son contrat, avant la remise des clés à son successeur Michaël Berly.

Vendredi encore, Denis de la Reussille répondait à quelques courriers de citoyens et participait au lancement des Ecolades, le festival des écoles romandes et tessinoises, à La Chaux-de-Fonds. Il retirait aussi les dernières touches personnelles de son bureau : de vieux dessins de ses enfants et un portrait de Che Guevara.





La fierté d'avoir déjoué les pronostics

Durant plus d’un quart de siècle, Denis de la Reussille a participé à « 1'350 séances du Conseil communal et à 240 séances du Conseil général », énumère-t-il. Certains dossiers sont source de fierté : « avoir assez bien géré la Ville financièrement, alors que certains analystes et journalistes prédisaient une mise sous tutelle du Locle dans les deux ans lors de l’arrivée des popistes au pouvoir », dit-il. Denis de la Reussille évoque également la reconnaissance de La Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial de l’UNESCO comme une autre grande satisfaction. Le fait d’avoir maintenu des prestations complémentaires communales est aussi une source de « fierté sociale » pour le popiste.