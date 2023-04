Un adversaire coriace pour le SHCC

C’est historique pour le SHCC ! Pour la première fois, le Streethockey club La Chaux-de-Fonds s’est qualifié pour les demi-finales des play-off de Ligue nationale A. Le SHCC affronte Oberwil Rebells dès dimanche à Zoug. Une série qui se joue au meilleur des cinq matches. Cyril Robert, président et joueur du club, a relevé jeudi dans La Matinale que le SHCC s’attaquait à un molosse. Ces 20 dernières années, le club alémanique a décroché trois quarts des titres de Ligue A et de la Coupe de Suisse. Cette saison, il a aussi gagné tous ses matches, exceptés contre Sierre, 1er du classement. Mais le SHCC a aussi des atouts, a indiqué l’entraineur Sven Boiteux. « On a une bonne cohésion, on a une équipe très rapide. (…) Ça va se jouer beaucoup dans la tête ».

Le SHCC est aussi à la recherche de la relève. Le club est en difficulté du côté des juniors. Cyril Robert a relevé que le club « avait eu jusqu’à trois équipes de juniors. Maintenant on n’en a plus qu’une. Et il faudrait en avoir deux ou trois pour assurer la pérennité du club ».