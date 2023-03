Sébastien Marti transféré chez les Vert'libéraux

Un transfuge chez les Vert'libéraux neuchâtelois. Le parti annonce ce mercredi dans un communiqué que Sébastien Marti va rejoindre ses rangs. Le député PLR de Saint-Blaise verra son transfert effectif dès la prochaine session du Grand Conseil qui se tiendra les 2 et 3 mai prochains.

Pour expliquer ce choix, Sébastien Marti avance que « sa vision politique a évolué vers une plus grande adhésion aux valeurs défendues par le parti centriste, aussi bien en matière sociétale et humaniste, qu’en faveur d’une économie innovante, plus durable et clairement orientée vers le futur ».







Rôle d'arbitre renforcé



Le pharmacien de profession intègre ainsi le groupe Vert’libéral - le Centre au sein du parlement. Ce dernier qui affiche désormais 13 membres voit son rôle d’arbitre être renforcé au sein de l’hémicycle. Première force du canton, le PLR ne compte plus que 31 membres. /comm-jha