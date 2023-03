Ecole à journée continue : les communes veulent plus de soutien

Les députés neuchâtelois ont accepté mercredi une recommandation urgente demandant au gouvernement de définir rapidement le soutien qu'il compte apporter à la mise en œuvre par les communes des projets-pilotes Ma journée à l'école (MAE). Le projet a déjà été retardé d'une année, faute de garanties de l'Etat sur le financement.

Selon la recommandation, qui émane des trois groupes non gouvernementaux, « le soutien devra s'élever au minimum à 50% des coûts de la mise en œuvre pour les trois premières années. Cette décision doit être prise et communiquée avant l'été aux communes, afin de respecter les processus budgétaires et de garantir une entrée en vigueur à la rentrée 2024. »

Le Conseil d'Etat « est convaincu par le projet MAE. Il est toutefois opposé à la recommandation car ce n'est pas le bon outil. On ne peut pas donner un blanc-seing financier sans connaître le montant des coûts », a déclaré Crystel Graf, conseillère d'Etat en charge de l'éducation.

Selon la recommandation, au moins deux projets-pilotes seraient aboutis, avec des modalités pratiques et financières définies pour leur mise en œuvre. « Les communes concernées n'attendent que les réponses du département concernant sa participation financière à des projets qu'il a lui-même sollicités ».

Neuchâtel veut faire preuve d'innovation avec ce projet à caractère novateur, qui est soutenu par la Confédération dans sa phase de lancement. MAE intègre repas de midi, devoirs surveillés et activités extrascolaires sportives et culturelles. Il a pour objectif notamment de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et familiale et d'améliorer la qualité de vie des familles. /ats-jad