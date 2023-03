Les nuits restent noires à Neuchâtel

Après avoir réduit son éclairage public la nuit en raison de la crise énergétique, la Ville de Neuchâtel tire un bilan positif de cette action et la prolonge sur le long terme.

Dans un communiqué diffusé mercredi, les autorités communales résument la portée des actions menées depuis l’adoption d’un rapport il y a environ une année. Désormais, les lampadaires s’éteignent de minuit à 5 heures du matin, à l’exception du centre-ville et de certains axes piétonniers majeurs qui relient les différents quartiers de la ville.





Les objectifs restent les mêmes

Peseux fait figure d’exception : l’harmonisation du système d’éclairage a nécessité un important travail d’investigation, affirme le communiqué. Les extinctions nocturnes ont finalement été mises en œuvre à partir du 1er mars dernier. Enfin, certains luminaires très énergivores et jugés non-essentiels, par exemple en bordure de lac, ne sont plus allumés du tout.

Les mesures sont prolongées et elles seront adaptées, mais l’objectif ne varie pas : réduire de moitié la consommation d’énergie publique communale, en réduisant l’horaire d’allumage et en remplaçant les équipements obsolètes par des systèmes économiques et intelligents, basés sur la technologie LED. Il s’agit aussi de préserver la faune nocturne.

La Ville a créé une page consacrée à l’éclairage qui comporte en particulier une carte évolutive. /comm-jhi