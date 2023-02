Cérémonies laïques : l'interdiction est « excessive »

Après examen juridique, l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN) a eu une appréciation « excessive » de sa responsabilité en interdisant les cérémonies laïques dans les temples communaux. Laurent Kurth a répondu à des députés inquiets de la décision prise par le Synode en janvier.

Pour les temples qui appartiennent aux communes, ces dernières portent aussi leur part de responsabilité, a déclaré mercredi le président du Conseil d'Etat en réponse à une question du popiste Olivier Beroud et à une interpellation socialiste urgente. Laurent Kurth a précisé que les cérémonies de mariage ou funéraires ne pouvaient pas être déclarées contraires à l'Eglise juste parce qu'elles étaient laïques.

Laurent Kurth a rappelé qu'il n'est pas question de renégocier de manière anticipée le concordat entre l'Etat et les trois Eglises officielles, qui est en vigueur jusqu'en 2030. Par rapport aux temples qui appartiennent aux communes, le concordat précise que les Eglises ont un usage prioritaire, qu'elles sont consultées pour un autre usage et que ce dernier ne doit pas être contraire au but des Eglises.





Un préavis uniquement

Le conseiller d'Etat a ajouté que la décision du Synode est « excessive ». Celle-ci ne s'applique pas aux communes mais elle donne un préavis général. Il a invité à un dialogue entre les communes et les Eglises, par rapport à la limitation de certaines activités.

Le conseiller communal de Val-de-Ruz, Jean-Claude Brechbühler, avait notamment précisé que la commune, qui possède onze temples sur son territoire, entend continuer à les ouvrir pour des mariages et autres enterrements qui ne sont pas présidés par l’EREN ou par l’une des Églises reconnues. Et ce, tant que la commune n’aura pas été contrainte du contraire.