Fédérales : 12 candidats du PLRN dans la course

Douze libéraux-radicaux dans la course pour les élections fédérales d’octobre. « Libertés neuchâtelois » publie ce vendredi les noms de celles et ceux qui se portent candidats à la candidature. Le journal du parti indique que pour accompagner le Sénateur Philippe Bauer dans la course aux Etats, Pascale Leutwiler est à disposition. Au National, Caroline Juillerat, Alexis Maire, Sébastien Marti, Thierry Pittet et Armelle von Allmen entoureront le sortant Damien Cottier.

Les jeunes libéraux-radicaux présentent aussi une liste composée d’Anna Laura Ludwig, Gaëtan Dubois, Camille Hostettler et Charlotte Grosjean. Les membres du parti désigneront les candidats le 11 mars à Saint-Blaise. /aju