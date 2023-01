Pas de violences policières systématiques et discriminatoires à Neuchâtel

Collaboration fructueuse



Les députés ont aussi accepté de modifier la loi sur l'intégration et la cohésion multiculturelle. A l'avenir, le Service de la cohésion multiculturelle (COSM) sera chargé d'accueillir, de renseigner et de soutenir les personnes qui souhaitent déposer plainte pénale contre des titulaires de la fonction publique en lien avec de la discrimination, du racisme ou de la violence. La police aura également l’obligation de publier régulièrement des statistiques sur la question des discriminations et des violences policières. Pour mettre en place ce projet, la commission parlementaire a collaboré avec les forces de l’ordre. « Les discussions ont été positives et encourageantes. D’ailleurs, nous les poursuivons », s’est réjouie la députée socialiste Josiane Jemmely. /ATS-dpi