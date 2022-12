Un savoir-faire reconnu mondialement depuis deux ans

ARC HORLOGER fête les connaissances régionales en matière d'horlogerie. Le projet qui réunit les communautés d’acteurs suisses et français a fêté ce vendredi les deux ans de l’inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Horlogers, concepteurs, automatiers, musées ou encore responsables de centres de formation se sont retrouvés au Musée du Temps à Besançon. Le projet franco-suisse a relevé dans son communiqué ses premières réalisations concrètes, à savoir la création d’un forum de la formation et d’un portail documentaire notamment. Les acteurs ont également souligné l’importance de créer prochainement un observatoire et un annuaire des détenteurs du savoir-faire horloger. /comm-gtr