Une visite photographique à la faune de l’Arc jurassien

Une promenade en forêt, sans bouger de son fauteuil. C’est ce que proposent Johann Boffetti et Fabian Spigariol. Ces deux photographes ont dix ans de différence et ils ont grandi au Val-de-Travers, à trois rues l’un de l’autre, à quelques pas de la forêt. C’est ce milieu qui les rassemble. Armés de leur appareil photo, ils battent discrètement la campagne pour se relaxer, observer, comprendre et immortaliser les animaux qui daignent se laisser capturer par leur objectif.

De leurs balades, ils ont ramené des milliers de clichés. Les deux amis en ont sélectionné quelque deux cents pour un livre intitulé Regards croisés sur les animaux de l’Arc jurassien.

L’ouvrage offre aux lecteurs l’occasion de découvrir un monde qu’il est parfois difficile de discerner, explique Johann Boffetti :