Des monstres embelliront le collège des Parcs

Une œuvre d’art aux allures fantastiques décorera le nouveau collège des Parcs en ville de Neuchâtel. La création des artistes plasticiens Christian Gonzenbach et Vincent Kohler, budgétée à 285'000 francs, a été choisie parmi cinq dossiers artistiques en lice pour obtenir le pourcent culturel dans ce projet de rénovation, annonce mardi la Ville dans un communiqué. Des dents, des queues et des dorsales de monstres vivant sous le sol émergeront dans les cours de récréation, au sud et au nord du complexe. Ces éléments seront réalisés dans divers matériaux tels que la céramique, le bronze, le bois ou encore l’aluminium. Le nouveau collège des parcs doit être inauguré en 2025. /lre