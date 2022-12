L’UniNe réduit ses voyages en avion

L’Université de Neuchâtel prend des mesures pour atteindre la neutralité climatique en 2045. Elle mise en priorité sur la diminution de ses émissions de C02. L’Alma Mater a ciblé six domaines d’actions prioritaires parmi lesquelles la mobilité, les bâtiments et la création d’un fonds climat. En ce qui concerne les transports, Fabian Greub, secrétaire général de l’Université de Neuchâtel, explique que la majorité des émissions de C02 émises par l’Université de Neuchâtel provient de la mobilité et du chauffage des bâtiments. Elle a donc décidé de s’attaque aux voyages en avion. Les vols pour les destinations accessibles en moins de dix heures en train ne seront en plus remboursés.