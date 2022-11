Le marché de St-Martin fait toujours recette

Le marché de St-Martin a retrouvé sa forme d’avant Covid. Les rues de la vieille ville de Porrentruy sont bondées. La manifestation s’est ouverte vendredi après-midi et se tient jusqu’à lundi. Une cinquantaine de stands divertissent les visiteurs. On retrouve, parmi la foule, des habitués mais aussi de nouveaux venus qui découvrent la tradition jurassienne. Un mot revient régulièrement : la convivialité. Et ce retour à la normale après les restrictions sanitaires des deux dernières années réjouit autant les passants que les artisans.