Le boudin fait-maison chez Irène

A l’heure du fait-maison, rares sont ceux qui s'essaient au boudin. En cette période de Saint-Martin, on respecte les traditions et notre rédaction se rend dans la cuisine d’Irène Quiquerez à Grandfontaine, dans le Jura. Avec l’aide de sa fille Christelle et de sa sœur Isabelle, elles vont couler une quarantaine de boudins pour le repas de famille du lendemain. La recette, transmise par sa maman, est respectée à la règle. Une chose diffère toutefois, le sang ne provient pas de leur cochon. /ncp