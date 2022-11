Coup de sac pour l’Amuse Bar qui rebondit à l’Ancien Manège

Passage de témoin au restaurant du Manège

L’opportunité est venue de la tenancière du restaurant « le Manège du terroir ». Après huit ans de présence sur place et trois dernières années difficiles liées notamment à la pandémie, Johanna Florey, également propriétaire d’un établissement public à Neuchâtel, a décidé de concentrer ses activités et de se séparer de son restaurant chaux-de-fonnier. C’est elle qui s’est approchée des initiateurs du projet. « J'ai pris connaissance par voie de presse de leurs péripéties. Ce projet va faire rayonner l’Ancien Manège et la Ville. Je ne gérerai plus le restaurant mais j'assurerai la transition vers l’Amuse Bar et continuerai à m’investir dans l’association du Manège, organisatrice des marchés dans la cour intérieure », précise la dynamique tenancière. Le passage de témoin se fera en douceur. Il se pourrait d’ailleurs que l’Amuse Bar engage une partie du personnel de l’actuel restaurant.