Déménager un fitness de Neuchâtel au Togo

Le sport est un besoin de première nécessité : le Togolais Yawo Aboflan et le Neuchâtelois Achille Kienholz en sont convaincus. Ensemble, ils ont lancé Solid’Fit, un projet humanitaire aussi ambitieux qu’original. Leur but est de réaliser un espace fitness accessible aussi aux personnes en situation de handicap à Lomé, au Togo. Une vingtaine d’anciennes machines du Service des sports universitaires de Neuchâtel (SUN) ont été offertes par le service des sports de l'Université de Neuchâtel et récupérées. Le plus dur reste à faire puisqu’il faut rassembler les fonds nécessaires pour l’acheminement et l’installation du matériel de la Suisse à Lomé. Coût total : 15'000 francs. La campagne de financement participatif dure jusqu’à début décembre.