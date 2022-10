Neuchâtel songe à geler les échelons salariaux de ses employés

Le gel des salaires pourrait devenir une réalité en ville de Neuchâtel. Un projet est sur la table et pourrait être activé dès 2023, dans le but de faire des économies. Une volonté de dépenser moins affichée par le Conseil communal depuis le début de la nouvelle législature. En cause, des finances alarmantes. L’autofinancement de la Ville ne suffit plus à assurer les investissements et la dette augmente.

Fort de ce constat, un programme d’économies sur 10 ans avec des objectifs année après année a été élaboré et ses premiers effets devraient arriver dès l’année prochaine. Des pistes sont en tout cas en discussion en vue du budget 2023. Reste que celles-ci ne manquent pas de faire réagir. En effet, une des intentions envisagées par le Conseil communal serait de geler les échelons salariaux des employés communaux dès le 1er janvier. Une mesure qui permettrait, selon des estimations, d’économiser 1,2 million de francs. A cela s’ajouterait une adaptation seulement partielle de la grille salariale au renchérissement du coût de la vie. Ceci à hauteur de 2%, alors que l’évolution de l’indice des prix à la consommation nécessiterait une augmentation d’un peu plus de 3%.





Des mesures actuellement en négociation

Ces pistes ont été présentées dernièrement aux partenaires sociaux et seront bientôt sur la table de la Commission financière du Conseil général. Le temps est compté puisque le budget 2023 sera présenté début novembre et voté un mois plus tard par le législatif. Rien n’est cependant définitif. En effet, de telles mesures sont délicates, d’autant plus qu’elles interviendraient dans une situation économique déjà très difficile avec des primes maladie qui augmentent, des coûts de l’énergie qui prennent l’ascenseur et une inflation galopante.

La solution d’un gel des échelons salariaux ne fait en tout cas pas l’unanimité. Selon nos informations, ces mesures ont été présentées fin septembre à des employés communaux lors de l’assemblée générale du syndicat des services publics. Les personnes présentes se sont alors clairement opposées à tout gel de leur salaire. Un bras de fer pourrait donc être engagé si le Conseil communal poursuit sur cette route. Reste que beaucoup de choses peuvent encore changer d’ici à la présentation du budget 2023. Si l’intention est claire, on en reste du moins au stade des discussions et l’avis de la Commission financière pourrait également rebrasser les cartes.





Divergences politiques

Car il faut le comprendre, le Conseil communal penche à droite depuis la nouvelle législature, alors que le Conseil général tout comme la Commission financière ont une majorité de gauche. Une situation où l’équilibre est toujours compliqué. Si cela n’enterre pas forcément ces projets d’économies, l’exécutif ne pourra cependant pas se passer du soutien des partis de gauche pour valider ses mesures d’austérité. En cela, le pouls de la commission financière est un bon indicateur. Si cette dernière devait rejeter en bloc un gel des échelons salariaux et une adaptation seulement partielle de la grille salariale, difficile d’imaginer le Conseil communal garder cette mesure au budget 2023, au risque de subir un camouflet devant le Conseil général en décembre.

A noter que tant les syndicats que le Conseil communal n’ont pas souhaité s’exprimer à ce stade des discussions. /rgi