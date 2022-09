Christophe Moreau : « Le résultat des Suisses est en demi-teinte »

« Un gros gros talent et un potentiel énorme », c’est ainsi que Christophe Moreau décrit Remco Evenepoel, vainqueur de la Vuelta. Le Tour d’Espagne s’est achevé ce dimanche après trois semaines de course. Le Belge a remporté son premier grand tour à 22 ans. Le meilleur Suisse, Gino Mäder, a terminé 20e. Rendez-vous sport a dressé ce lundi le bilan de cette Vuelta et les enseignements à tirer à moins d’une semaine des Championnats du monde avec Christophe Moreau, consultant cyclisme de RFJ.





Les Suisses en retrait

Cette Vuelta a aussi été marquée par les chutes de plusieurs grands noms du peloton : le Français Julian Alaphilippe a abandonné, tout comme le Slovène Primoz Roglic alors qu’il était 2e du général. « En Espagne, les routes sont toujours très grasses, il fait très chaud. On a souvent des glissades dans les virages, un peu d’inattention, un peu de fatigue », explique Christophe Moreau. Côté suisse, la 20e place de Gino Mäder, meilleur Helvète, et le 24e rang de Sébastien Reichenbach constituent des résultats « en demi-teinte, notamment par rapport aux résultats des années passées et la 5e place de Gino Mäder », selon l’ancien professionnel. /mmi