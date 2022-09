Récolte de fonds : l'Université de Neuchâtel se dote d'une fondation

L'Université de Neuchâtel (UniNE) s'est dotée d'une Fondation destinée à récolter de fonds par voie de donation et de legs notamment. Créée avec un capital initial de 50’000 francs, cette fondation vient de recevoir de la part de la Banque Bonhôte, établie à Neuchâtel, un premier don qui a doublé cette somme.

« À l’instar d’autres institutions académiques dans le monde, qui disposent d’ « endowment funds » (fonds de dotation) considérables, plusieurs universités suisses possèdent également leurs propres fondations de soutien alimentées par de généreux mécènes privés ou institutionnels. L’Université de Neuchâtel va désormais disposer d'une telle fondation, agissant de manière indépendante », a-t-elle indiqué mercredi.

La Fondation va soutenir et financer des activités ou projets favorisant le développement de l'université. Elle va faciliter le dialogue avec des partenaires et donateurs à même d’apporter leur concours dans son épanouissement scientifique et académique.

« Nous espérons que ce premier don incite d’autres entités à rejoindre le mouvement afin d’assurer la continuité de l’offre proposée par l’Université de Neuchâtel », a déclaré Kilian Stoffel, recteur, cité dans le communiqué. La banque Bonhôte, dont plusieurs collaborateurs ou membres du conseil d'administration sont issus de l'UniNE, a participé à ce premier tour de financement pour permettre à l'établissement d’assurer une partie de son développement. /ATS-aba