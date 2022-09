La variole du singe inquiète le Grand Conseil neuchâtelois

Une grande partie du Grand Conseil neuchâtelois est préoccupée par la variole du singe et la stigmatisation qui peut en découler. Mercredi, une résolution VertPop qui demandait au Canton de faire pression sur la Confédération pour mettre en place une stratégie de dépistage et prévention gratuite et « non stigmatisante » du virus a été tout juste refusée par le Parlement. Malgré 61 voix en sa faveur (contre 38), le texte nécessitait les deux tiers de l’hémicycle pour être validé. Si la résolution n’a pas été acceptée, la majorité du Grand Conseil s’est montrée réceptive aux problèmes rencontrés avec cette épidémie.

Pour le député suppléant vert qui a porté la résolution, Emile Blant, la situation actuelle n’est pas optimale dans le canton et en Suisse. Il regrette le manque de coordination entre les différentes instances.