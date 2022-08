Guy Parmelin veut conserver les primes pour le cheval franches-montagnes

Du côté de la FSFM on sabrerait bien le champagne. Pour sa gérante, « c’est vraiment une immense victoire ». Pauline Queloz est amplement satisfaite de cette annonce et est sûre que Guy Parmelin saura défendre sa proposition devant les autres membres du Conseil fédéral. Elle applaudit aussi la mobilisation des éleveurs de toute la Suisse et même de l’étranger. /ats-nmy