Près de 80'000 personnes à La Plage

« Le nécessaire soutien public pour éviter le coup de bar(re) », le commentaire de Léonard Reichen







Le succès de La Plage des Six Pompes ne se dément pas. Il se confirme année après année. Artistes, bénévoles, spectateurs, tous saluent la convivialité de la plage la plus haut perchée de Suisse. Cette édition a rappelé, s’il le fallait encore, la nécessité sociale d’une telle manifestation : aucun autre festival cantonal de cette ampleur ne rend accessible à ce point la culture au grand public, de 7 à 77 ans.

Le festival est une des manifestations qui fait rayonner le Canton tout entier. À ce titre, il n’est pas encore soutenu à sa juste valeur par les pouvoirs publics. La subvention communale a augmenté. Celle du Canton aussi, bien qu’elle soit encore bien inférieure à d’autres rendez-vous culturels qui attirent un public moins nombreux et souvent plus spécialisé.

Car derrière le bilan étincelant reste toutefois une réalité : la Plage reste fortement dépendante des recettes de ses bars pour continuer sa fondamentale mission. Des sources rencontrées sur le sable chaux-de-fonnier nous ont laissé entendre que les recettes n'étaient pas aussi flamboyantes qu’espérées et ce malgré un temps estival et un jour de plus. Les organisateurs l’avouent à demi-mot et évoquent des réajustements nécessaires concernant les nouvelles zones du festival. Laissons la nouvelle équipe rajeunie de la Plage prendre le taureau par les cornes. Mais rappelons aussi que la capitale culturelle suisse à La Chaux-de-Fonds espérée pour 2025 se construit aujourd’hui. La Plage des Six Pompes doit assurément en être l’un des fers de lance. /lre