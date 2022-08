Le hasard mène un bénévole jusqu’à la Plage des Six Pompes

Florian n’avait jamais entendu parler de cette ville, et encore moins de la Plage des Six Pompes. Mais lorsqu’il arrive, le coup de foudre est immédiat. Le jeune homme s’engage aussitôt comme bénévole, et travaille toute la semaine consacrée au montage du festival. « Le hasard, quand je le provoque, il me ramène beaucoup de bonnes choses », se réjouit le Vosgien. « J’ai tout de suite été séduit par l’accueil chaleureux qui m’a été réservé ici ».