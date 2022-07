La surface des terrasses a plus que doublé à Neuchâtel

Les terrasses prennent leurs aises au centre-ville de Neuchâtel. Pendant les deux ans marqués par la pandémie de Covid-19, les restaurateurs avaient pu installer davantage de tables devant leur établissement. Les autorités communales ont décidé ce printemps de pérenniser ces espaces. Le plan et la superficie exacte de ces terrasses élargies sont désormais fixés et toutes les autorisations ont été distribuées. Avant la période Covid, il y avait 500 mètres carrés de terrasse au centre-ville. Aujourd’hui, ce chiffre a plus que doublé puisqu’il s’élève à 1050 mètres carrés.