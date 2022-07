Restrictions pour le pompage dans les cours d'eau fribourgeois

En raison de la sécheresse, le Canton de Fribourg ne délivrera plus aucune dérogation pour pomper l'eau dans les cours d'eau du bassin versant de la Broye. Dans le même temps, il va augmenter les subventions pour les projets d'irrigation pour soutenir l'agriculture.

En coordination avec le canton de Vaud, plus aucune dérogation de pompage dans les cours d'eau du bassin versant de la Broye n'est accordée depuis lundi et jusqu'à nouvel avis. Pour les autres cours d'eau, les demandes de dérogation seront traitées au cas par cas, précise mardi l'État de Fribourg.

La situation s'est détériorée ces derniers jours. Une température de 25-26 degrés a par exemple été mesurée dans la Broye et la Petite Glâne. Une telle température, si elle dure, peut être fatale notamment aux truites. Les périodes de sécheresse deviennent de plus en plus fréquentes en Suisse en raison du réchauffement climatique.





Alimentation des alpages

Pour le moment, les alpages bénéficient de suffisamment d'eau. Il n'est toutefois pas exclu que des transports doivent être organisés dans certaines régions, que ce soit par voie aérienne ou par voie terrestre. C'est l'Union des paysans fribourgeois qui coordonne d'éventuelles opérations.

Face à ces phénomènes qui ont un impact sur l'agriculture, le Canton a décidé d'augmenter les taux de subvention pour les projets d'irrigation. Il veut ainsi soutenir le maintien durable de cultures à haute valeur ajoutée et contribuer à la sécurité alimentaire.

Les périodes de sécheresse vont augmenter, entraînant des baisses de rendements, des pertes de récoltes et surtout des besoins accrus en eau. /ats