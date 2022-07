Plongée dans un village celtique au Laténium

Le Laténium nous immerge dans le quotidien des Celtes du second Âge de fer. Le musée d’archéologie propose une nouvelle activité depuis le 12 juillet à Hauterive. L’institution a recréé au cœur de son parc la version réduite d’un village d’époque en lien avec l’exposition « Entre deux eaux. La Tène, lieu de mémoire ». L’animation propose aux grands et petits de revivre et « d’expérimenter des gestes du passé et de partager des connaissances sur l’artisanat celtique ». Le public peut ainsi utiliser des objets qu’il va ensuite découvrir dans le musée.

Daniel Dall’Agnolo, responsable de la médiation culturelle au Laténium :