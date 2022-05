Clarence Chollet devient la première citoyenne du canton

C’est la troisième fois que la présidence du Grand Conseil neuchâtelois prend une teinte écologiste. Après Patrick Erard et Veronika Pantillon, la verte Clarence Chollet accède à son tour au perchoir. Elle a succédé mardi au libéral-radical Quentin Di Meo. Âgée de 37 ans, Clarence Chollet devient ainsi la première citoyenne du canton de Neuchâtel. Une cérémonie officielle était organisée mardi soir à Cernier en l’honneur de cette habitante du Val-de-Ruz.

L’ambiance était festive sur le site d’Evologia. Les Petits chanteurs à la gueule de bois étaient accompagnés pour l’occasion d’une chorale d’élèves vaudruziens. Ensemble, ils avaient pour mission d’assurer l’animation de la cérémonie officielle. Mission accomplie puisque l’on a pu voir les notables du canton sauter, danser et chanter avec le groupe neuchâtelois.

Les discours se voulaient également plus légers et teintés d’humour tout en restant sérieux sur le fond. Dans son allocution, la nouvelle présidente du Grand Conseil a notamment évoqué l’origine de son goût pour l’écologie et l’engagement. Clarence Chollet :