Diminution de la pollution lumineuse : plan d'action souhaité

Les députés neuchâtelois ont décidé d'agir pour réduire la pollution lumineuse. Le Grand Conseil a accepté mercredi par 58 oui, 30 non et 7 abstentions un postulat de la Verte Céline Barrelet.

Le texte demande que le Conseil d'Etat établisse un plan d'action à l’instar des démarches entreprises dans les cantons du Jura et de Vaud et sur la base d’autres expériences acquises aux niveaux suisse et étranger. Ce programme permettra de définir des mesures concrètes pouvant réduire les conséquences désastreuses de l’excès de lumière sur l’environnement et la biodiversité.

Selon le postulat, le plan permettra également de mieux coordonner les efforts des communes, pour celles qui ne l’ont pas encore fait, pour atténuer leur empreinte lumineuse nocturne et diminuer leur consommation d’énergie.

Le Conseil d'Etat ne s'est pas opposé au postulat, même s'il doute d'une planification large par manque de ressources humaines pour faire le plan. "Le canton a donné ses objectifs aux communes dans le cadre de la révision de la loi sur l'énergie", a expliqué Laurent Favre, en charge de l'environnement.

Le gouvernement va toutefois intégrer de nouvelles mesures contre la pollution lumineuse dans la future convention-programme, visant la conservation des espèces.

Val-de-Ruz : la plus grande commune

Le PLR et l'UDC étaient opposés au postulat, en évoquant le fait que cette problématique était surtout de compétence communale. Pour l'UDC Quentin Geiser, l'extinction nocturne pose aussi un problème de sécurité, pour les femmes notamment.

Dans le canton de Neuchâtel, Val-de-Ruz est devenue en août 2020 la plus grande commune de Suisse à réaliser l'extinction nocturne sur l'ensemble de son territoire. Le programme avait été lancé à Coffrane le 10 mai 2019, suivi progressivement par les autres localités de la commune qui compte 15 villages et plus de 17'000 habitants. /ATS-fwo