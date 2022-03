Le jardin DuPeyrou retrouve un peu de sa verdure

L’un des plus beaux atouts de la ville de Neuchâtel retrouve gentiment des couleurs. Le jardin DuPeyrou est en pleine transformation. Les travaux de restauration et de renouvellement de la végétation des lieux avancent selon le calendrier prévu. Ce lundi, la presse était conviée à assister à un moment symbolique : celui de la plantation des 16 nouveaux ifs topiaires au centre de ce jardin à la française. Un accent important est mis sur la biodiversité et la durabilité dans ce renouveau. Les explications de Gaël Muller Heyraud, cheffe du service des parcs, forêts, domaines et environnement de la Commune de Neuchâtel.