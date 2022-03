La statue de Pury sera entourée de deux œuvres d’art

Eclairer d’un jour contemporain le passé colonial de la ville de Neuchâtel. C’est l’objectif du Conseil communal annoncé il y a plusieurs mois après les polémiques qui ont notamment entourées la statue de David de Pury. En novembre dernier, les autorités ont lancé un appel à projets artistiques et ont reçu 33 dossiers. Au final, quatre projets ont été recommandés par un jury international, validés et primés par la Ville. Seuls deux, « exprimant un renversement de perspective et la mémoire des personnes réduites à l’esclavage », seront réalisés à l’horizon 2022-2023, souligne le communiqué publié mardi. Il s’agit de « A scratch on the nose » de Mathias Pfund et « Ignis fatuus » de Nathan Solioz.

Le public est invité à découvrir la présentation des quatre lauréats au Péristyle de l’Hôtel de Ville, du 21 au 24 mars, dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme. /comm-jpp