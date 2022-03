Un projet de loi pour un congé parental cantonal

Permettre aux couples de mieux concilier vie familiale et professionnelle, favoriser l’égalité et renforcer l’attractivité cantonale. Voici les principaux arguments en faveur d’un congé parental cantonal de 34 semaines. Les groupes socialiste et VertPOP ainsi que deux députés Vert’libéraux ont déposé la semaine dernière au Grand Conseil neuchâtelois un projet de loi en ce sens.

Ce congé parental cantonal s’ajouterait au dispositif fédéral en place et ferait ainsi passer le congé de 14 à 16 semaines pour la mère et de 2 à 14 pour le père ou l’autre parent. Resteraient encore 4 semaines à se répartir librement. Le projet s’adresse aux différentes formes de familles et inclut les couples homosexuels ou qui adoptent. Son financement se ferait selon le mode tripartite, Etat/communes, employés et employeurs, comme l’explique le député et président du Parti socialiste neuchâtelois, Romain Dubois.