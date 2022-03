Protections hygiéniques gratuites dans les écoles neuchâteloises

Les élèves neuchâteloises bénéficieront de protections hygiéniques gratuites dans leur école dès la rentrée d'août. Les tampons et serviettes seront proposés en libre accès à l'école obligatoire et au niveau du secondaire 2.

« Une sensibilisation à l’utilisation des protections hygiéniques réutilisables sera réalisée de manière adaptée à chaque cercle scolaire lors des interventions en matière de santé et santé sexuelle », indique jeudi le canton dans un communiqué. Une information sur les protections menstruelles alternatives et durables et la manière de les utiliser sera proposée en complément des protections.

Cette nouveauté fait suite à l'acceptation le 1er septembre par le Grand Conseil d'un postulat interpartis. Plusieurs textes ont également été acceptés en ce sens dans les cantons romands, le dernier en date étant le Valais.

Le législatif neuchâtelois devra se prononcer prochainement sur une motion populaire, émanant des jeunes du POP, qui veut aller plus loin. Son texte demande que les produits menstruels durables et de qualité soient mis à disposition gratuitement dans les bâtiments de l’État accessibles au public, les pharmacies et les centres hospitaliers. /ats