NewPort Expo encore annulé

C’est peut-être le clap de fin pour NewPort Expo. Le salon commercial, qui se tient habituellement en automne sur la place du Port à Neuchâtel, n’aura pas lieu en 2022, comme ce fut déjà le cas ces deux dernières années. La décision a été prise il y a quelques jours par le Conseil d’administration en charge d’organiser la foire. En cause, la pandémie mais aussi l’absence d’un comité d’organisation. Ses membres ont démissionné avec effet immédiat en février 2021. Les recherches pour trouver des personnes motivées à reprendre les rênes de cette manifestation vieille de plus de 50 ans n’ont pas abouti. Et l’actuel Conseil d’administration de Salon Expo SA n’a ni l’énergie pour reprendre l’organisation du salon, ni la volonté de prendre le risque financier de le mettre sur pied au vu de la situation actuelle.

Le président du CA, Robert Vauthier, souligne que si personne ne devait reprendre le flambeau, alors NewPort Expo, sous sa forme actuelle, est amené à disparaître.