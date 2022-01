Les gestes de premiers secours seront appris à l'école dans le canton de Neuchâtel. Les députés ont accepté mardi que des cours soient dispensés aux élèves de 10e année en faisant appel à des associations spécialisées ou à des enseignants formés.

Le programme devrait être développé en collaboration avec le service de la santé publique, les services d’incendie et de secours (SIS), la police neuchâteloise (PONE) et toutes les autres entités, publiques et parapubliques actives en la matière. Au secondaire II, une piqûre de rappel pourrait avoir lieu en 1ère ou 2e année, a déclaré la conseillère d'Etat Crystel Graf, en charge de la formation.

Selon Crystel Graf, « il y a un intérêt à sensibiliser les élèves aux réflexes à adopter, mais cela doit se faire sans surcharger » le programme, a-t-elle ajouté.

Le rapport du Conseil d'Etat fait suite à un postulat socialiste de septembre 2020. Prenant l'exemple de Genève ou du Tessin, le député Hassan Assumani avait expliqué que les cours de premiers secours permettent d'octroyer les bons réflexes et contribuent à faire baisser le taux de mortalité lié aux arrêts cardio-respiratoires.

Outre Genève, le Tessin et Bâle-Ville, les autres cantons suisses n'ont pas introduit de manière systématique l'apprentissage des gestes de premiers secours. /ATS-cer