Congé maternité des fonctionnaires : 200 personnes manifestent

Près de 200 personnes ont manifesté mardi dans la cour du Château de Neuchâtel pour demander d’éviter que la durée du congé maternité des fonctionnaires ne soit raccourcie. Le Grand Conseil, à majorité féminine, va se pencher sur ce sujet durant cette session.

Partis de gauche, syndicats et mouvements féministes du canton de Neuchâtel condamnent les intentions qualifiées de « scandaleuses » de la droite. Depuis plus de 30 ans, les femmes de la fonction publique neuchâteloise bénéficient d’un congé maternité de quatre mois, soit 17,4 semaines. La durée peut toutefois être réduite jusqu’à 24 jours si la mère se trouve en congé maladie en fin de grossesse pour une raison en lien avec cette dernière.

Pour supprimer l'inégalité de traitement entre mères, les partis de gauche ont déposé un projet de loi demandant que le congé maternité débute le jour de l’accouchement au sein de la fonction publique. En commission, tous les groupes ont reconnu le problème, mais le PLR a déposé un amendement proposant de réduire la durée à 16 semaines (3,7 mois).

De son côté, l'UDC veut encore aller plus loin et a déposé un autre amendement pour faire passer le congé à 14 semaines. Selon le parti, cela « serait conforme au minimum prévu par la loi fédérale et appliqué en tant que tel dans le secteur privé dans la plupart des entreprises ».