Claude Dubois est de retour

Le conseiller communal Claude Dubois a repris le travail mercredi au sein de l’exécutif du Locle. Les autorités de la Mère-Commune l’annoncent vendredi matin dans un communiqué. Atteint dans sa santé et opéré au mois de juillet, l’élu libéral-radical s’était retrouvé dans l’impossibilité d’assumer ses fonctions. Ses collègues du Conseil communal avaient assuré l’intérim.

Claude Dubois fait un retour progressif. Il travaille pour le moment à raison de 50% de son 60% d’activité, soit trois matinées par semaine. Il reprend les finances, l’informatique, et les dossiers de Viteos et de l’aéroport des Eplatures. Il siègera au Conseil communal mais pour le moment pas au Conseil général. Miguel Perez et Denis de la Reussille conservent certains services, tels que les ressources humaines ou le Bureau d’observation du contrôle officiel suisse des chronomètres. /comm-jhi