Une vidéo pour découvrir les métiers de la sécurité

Un incendie, un accident de la route, un sauvetage sur le lac : autant de moments de tension où l’intervention de professionnels peut faire toute la différence. La Ville de Neuchâtel illustre le rôle-clé des métiers de la protection et de la sécurité dans une vidéo promotionnelle mise en ligne ce vendredi. Proposée par le Service de la protection et de la sécurité, la séquence a été réalisée par la société Mystik à Cortaillod. Elle permet de mieux comprendre le quotidien des pompiers, ambulanciers, membres de la protection civile, agents de la sécurité publique ou médiateurs urbains. La vidéo est accompagnée de capsules plus courtes consacrées aux différents métiers concernés, visibles sur la chaîne YouTube de la Ville. /comm-jhi