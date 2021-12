Le RUN veut gagner en visibilité

On ne parle désormais plus de l’association RUN mais d’objectif:ne. Le Réseau urbain neuchâtelois change de nom et redéfini sa communication à l’occasion de son quinzième anniversaire. L’association est trop souvent assimilée à d’anciens projets comme le Transrun, la liaison rapide entre le haut et le bas du canton qui avait échouée en votation populaire. Avec ce changement de nom, mais aussi un nouveau logo, objectif :ne veut mettre en avant son rôle de facilitateur dans le dialogue entre le Canton, les régions et les communes.

Daniel Grassi Pirrone, directeur d’objectif:ne :