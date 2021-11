Budget déficitaire pour la Ville du Locle

Le budget de la commune du Locle affiche un déficit de 5,9 millions de francs, une amélioration de près de 2 millions par rapport au budget précédent. Le Conseil communal a expliqué mercredi avoir choisi de ne pas recourir à un prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle pour avoir un résultat aussi transparent que possible et sans embellir la réalité. Un tel prélèvement dans les comptes reste toutefois une possibilité si des impacts conjoncturels étaient clairement mis en évidence à posteriori, a précisé la Ville du Locle. C'est le conseiller communal Denis de la Reusille qui a présenté les prévisions pour 2022, le responsable des finances Claude Dubois étant toujours absent pour cause de maladie :