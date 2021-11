Le Parc Chasseral nomme son Comité exécutif

Le Parc régional Chasseral a nommé jeudi soir sa nouvelle gouvernance. La nomination des membres des nouveaux organes de gestion du parc naturel, en vue de la Charte 2022-2031, a été formellement validée après élection par vote électronique. Il s'agit en l'occurrence d'un Comité exécutif (qui remplace le comité actuel et son émanation directe, le bureau) et un Conseil consultatif. Le Comité exécutif, fort de neuf membres, a pour mission de piloter le parc en matière stratégique, d’en contrôler la gestion et les activités et de répondre aux questions et propositions du Conseil législatif. Il se compose de trois représentants des communes bernoises, deux des communes neuchâteloises, trois des membres collectifs et un président, à savoir Michel Walthert. Le Conseil consultatif est quant à lui composé d’une quarantaine de membres et de représentants de l’ensemble des 23 communes membres, des institutions, associations et autres partenaires du parc. Il est un organe de réflexion, d’orientation et de proposition. Le mandat de ces délégués est de quatre ans. /comm-oza