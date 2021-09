Pas d’assemblée citoyenne sur le plan climat

Soumettre le projet de plan climat cantonal à des Neuchâtelois tirés au sort. C’était le contenu d’une recommandation des groupes socialistes et VertPOP qui demandait au Conseil d’Etat de créer des assemblées participatives citoyennes. Le Grand conseil a refusé le texte mercredi matin par 46 voix contre 44 et 8 abstentions. L’introduction de ce nouvel outil pour permettre au plus grand nombre de donner son avis sur les mesures climatiques posait plusieurs problèmes selon Laurent Favre, conseiller d’Etat en charge de l’environnement.