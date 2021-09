De nouvelles aides pour les milieux impactés par la crise

Nouveau coup de pouce pour les milieux qui souffrent de la mise en place du certificat Covid. Des aides seront introduites pour les établissements qui voient leur fréquentation diminuée et leur chiffre d’affaires péjoré. Le Conseil d’Etat a informé mardi matin le Grand Conseil neuchâtelois qu’un soutien financier de quatre millions de francs allait être débloqué pour l’hôtellerie/restauration et 500'000 francs pour les fitness, discothèques et loisirs d’intérieur. Il s’agit de prendre en charge les coûts fixes d’octobre, novembre et décembre. Les établissements pourront recevoir jusqu'à 0,5% du chiffre d'affaires annuel, mais avec un plafond de 12'500 francs par mois.

Les explications du conseiller d’Etat en charge de l’économie Alain Ribaux.