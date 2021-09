Vers des protections féminines gratuites dans les écoles

Les députés neuchâtelois veulent des protections hygiéniques standards (tampons et serviettes) et réutilisables (cups, culottes de règles, serviettes lavables) en libre accès dans les écoles. Un postulat interpartis a été accepté mercredi sans opposition. « L'accès à des protections hygiéniques n'est pas une question de confort, mais de dignité humaine. Les protections hygiéniques doivent être considérées comme des produits de première nécessité et, ainsi, être proposées au même titre que du papier toilette dans les écoles », a indiqué la Verte Sera Pantillon, dans le texte du postulat.

Dans le canton de Neuchâtel, seulement quelques établissements scolaires en offrent actuellement. Les cantons du Jura, de Vaud et de Genève ont déjà accepté que des protections gratuites soient mises à disposition dans toutes les écoles. /ATS-tbu