Le faible taux de participation aux élections inquiète au Château

Le constat est partagé par l’ensemble du Grand Conseil neuchâtelois. Le taux de participation lors d’élections communales ou cantonales est trop faible et diminue au fil du temps. Pour tenter d’y remédier, le libéral-radical Damien Humbert-Droz a déposé une motion, intitulée « trop de scrutins tuent les scrutins », qui a été débattue mercredi matin au parlement cantonal. Le député se pose la question de savoir si « la multiplication des dates retenues pour les élections et votations, communales, cantonales et fédérales, ne nuit pas à notre sacro-sainte démocratie helvétique ». Au travers de son texte, il demandait de faire coïncider les scrutins fédéraux avec les objets communaux et cantonaux. Au final, la motion a été refusée par 66 voix contre 29 et 2 abstentions, seul le PLR la soutenant. Le député socialiste Romain Dubois nous explique pourquoi son groupe l’a rejetée.